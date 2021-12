Euphoria, Tom Holland vuole esserci: 'Lo sto chiedendo da un sacco di tempo!'

Tra Zendaya e Tom Holland le cose sembrano andare davvero a gonfie vele, che sia on-screen o nella vita reale: la coppia d'attori funziona benissimo sul grande schermo e anche nel privato la loro relazione sembra non conoscere ostacoli. Perché, dunque, non replicare la formula in quell'Euphoria che tanto bene ha fatto alla carriera di Zendaya?

Mentre il nuovo teaser di Euphoria ci annuncia la data d'uscita della seconda stagione, infatti, Tom Holland ha scoperto le sue carte con un accorato appello: "Sentite, lo sto chiedendo da un sacco di tempo ma non è ancora accaduto, sono davvero molto contrariato. Devo esser stato sul set di Euphoria una trentina di volte in questa stagione!" sono state le parole dell'attore attualmente in sala con Spider-Man: No Way Home.

Zendaya, dal canto suo, sembra tutt'altro che contraria all'idea: "Lo so! Lasciami parlare con alcune persone. HBO! Facciamo qualche telefonata" sono state le parole dell'attrice vincitrice dell'Emmy proprio grazie alla serie che l'ha definitivamente consacrata tra le star più promettenti della sua generazione.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la coppia Holland/Zendaya in un contesto diverso da quello del Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, chi sono le new entry nel cast di Euphoria.