Euphoria, il tributo di Sam Levinson ad Angus Cloud:'Nessuno come lui'

In seguito alla scioccante notizia della scomparsa di Angus Cloud fioccano sui social e i media internazionali i messaggi in ricordo dell'attore, interprete di Fez O'Neill nella serie HBO Euphoria, al fianco di Zendaya. Anche Sam Levinson, creatore dello show, ha espresso pubblicamente il proprio omaggio all'attore.

Sam Levinson ha dichiarato a Variety:"Non c'era nessuno come Angus. Era troppo speciale, talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Ha anche lottato, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero sapesse quanti cuori ha toccato. Gli ho voluto bene. Gli vorrò bene per sempre. Riposi in pace e Dio benedica la sua famiglia".



La notizia della morte di Angus Cloud è stata confermata in una dichiarazione ufficiale diffusa da TMZ, a pochi giorni dalla scomparsa del padre.

Cloud aveva interpretato il personaggio di Fez O'Neill sin dalla prima stagione di Euphoria uscita nel 2019.

Scoperto a Brooklyn, dove si trovava per lavoro, Angus Cloud aveva iniziato a lavorare come attore e ha partecipato alle riprese di diversi videoclip.

Nel 2021 il debutto nel mondo del cinema con il film North Hollywood, diretto da Mickey Alfred. Cloud è stato ritrovato senza vita nella sua casa di famiglia a Oakland.



Nelle ultime ore anche il network HBO ha ricordato Angus Cloud con un messaggio sui social, porgendo le condoglianze alla famiglia dell'attore californiano, scomparso improvvisamente a soli 25 anni.