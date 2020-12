Euphoria: ecco dove vedere le puntate speciali della serie con Zendaya

Negli USA il primo speciale di Euphoria è stato diffuso lo scorso 6 dicembre ma, gli spettatori italiani hanno avuto qualche difficoltà a vederlo a causa dell'orario poco comodo. L'episodio è andato infatti in onda in contemporanea e per tale ragione molti fan della serie con Zendaya hanno dovuto aspettare le 3 di notte per poterlo guardare.

Fortunatamente, il giorno successivo c'è stata una replica su Sky Atlantic ma, per coloro che se la fossero persa, ci sono ancora possibilità di recuperare. É infatti possibile vedere il primo dei due episodi speciali di Euphoria on demand su Now TV, la piattaforma streaming di Sky che consente, a chi non ha un abbonamento satellitare, di poter usufruire di una vasta gamma di contenuti presenti su Sky.

Nel primo speciale natalizio abbiamo rivisto una Rue ripiombata nel tunnel della droga che incontrato il suo sponsor Alì interpretato da Colman Domnigo. Tutto è stato causato dall'addio improvviso di Jules che sarà invece la protagonista del secondo speciale di Euphoria che andrà in onda il prossimo 24 gennaio. Vedremo infatti la ragazza che si troverà a riflettere sull'anno appena trascorso, pensando a tutti gli errori commessi.

Intanto Zendaya oltre ad essere stata la più giovane attrice a vincere un Emmy, è da poco divenuto il volto di Valentino, la celebre maison di haute couture nostrana. La sua ascesa sembra ormai inarrestabile.