Euphoria, dove vedere tutte le stagioni della serie con Zendaya?

Zendaya deve moltissimo a Euphoria, ma Euphoria deve moltissimo a Zendaya: la serie è stata il trampolino di lancio definitivo per l'attrice precedentemente già vista in Spider-Man: Homecoming e The Greatest Showman, ma ha innegabilmente beneficiato dello strepitoso talento dell'attrice e del suo impatto mediatico già piuttosto importante.

Quali che siano i motivi del successo, comunque, Euphoria si è rivelato sin dalle prime battute uno dei prodotti televisivi più riusciti dell'ultimo decennio: ma come recuperare tutti gli episodi delle due stagioni (e relativi episodi extra) finora pubblicati?

Euphoria, come tutte le principali produzioni HBO (da House of the Dragon a The Last of Us, passando per The White Lout, Queste Oscure Materie, Chernobyl, True Detective e tante altre) è in Italia su NOW, dopo esser passata in un primo momento per la programmazione Sky: per vedere le prime due stagioni della serie con Zendaya, dunque, basta sottoscrivere un abbonamento alla nota piattaforma streaming.

Per chi non lo sapesse, Euphoria ci racconta le vicende di un gruppo di adolescenti statunitensi alle prese con problemi di ogni genere, dalle "semplici" vicende sentimentali a questioni inerenti la tossicodipendenza (come nel caso della protagonista Rue, interpretata proprio da Zendaya), l'orientamento sessuale e l'identità di genere, il sesso in tutte le sue forme e famiglie capaci di essere fonti di traumi più che di supporto e conforto. Buttando un occhio al futuro, intanto, c'è già una data d'inizio per le riprese della terza stagione di Euphoria.