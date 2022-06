Euphoria, Zendaya: 'Con le storie che interpreto spero di aiutare le persone a guarire'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Vogue Italia, Zendaya ha parlato apertamente della sua scelta di diventare un'attrice e ha confessato di sentirsi molto orgogliosa del fatto che la sua interpretazione di Rue nell'acclamata serie Euphoria abbia aiutato parecchie persone con i loro problemi personali. Euphoria tornerà con la Stagione 3.

Zendaya è stata elogiata per la sua interpretazione emotivamente cruda di Rue nella seconda stagione dello show. L'attrice ha saputo cogliere in modo realistico le difficoltà di chi soffre di una dipendenza e l'impatto che questa ha su di sé e sui propri cari. Questa lotta si è intensificata a metà della stagione, quando Rue ha avuto una crisi di astinenza, si è scagliata violentemente contro sua madre ed è scappata dalle persone a lei più vicine. Per molti si è trattato di una scena che ha rispecchiato momenti traumatici della propria vita o di persone conosciute.

L'attrice venticinquenne ha dichiarato di essersi sentita "incredibilmente fortunata" quando ha saputo che le persone erano legate a Rue e ad altri suoi ruoli.

"A volte mi sento un po' stupida a fare l'attrice. Perché è come se usassi la finzione per vivere, il che può sembrare ridicolo, ma poi mi ricordo delle storie che sto raccontando e delle ragioni che ci sono dietro. Soprattutto di recente, con Euphoria, ho avuto così tante persone che mi hanno contattato per condividere le loro esperienze di connessione con la serie, nel senso di perdita o dipendenza o lutto o malattia mentale e le loro lotte in merito. Le persone trovano i loro punti di contatto con questi personaggi che mi sento incredibilmente fortunata a incarnare e in questo si sentono molto legati a me e sono stati in grado di guarire e crescere e imparare e riparare parti del loro passato, e questo per me è inestimabile. Mi dà uno scopo".

