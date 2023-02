Euphoria: Zendaya guadagnerà una cifra pazzesca per la Stagione 3!

Dopo il rinvio delle riprese di Euphoria, recentemente si stanno rincorrendo alcune voci sul possible compenso che avrebbe ottenuto Zendaya per la terza stagione della serie HBO in arrivo. La protagonista della serie, che ha già guadagnato due Premi Emmy grazie alla sua interpretazione di Rue, guadagnerebbe una cifra davvero da capogiro.

Secondo quanto riferito da Matthew Belloni di Puck, Zendaya dovrebbe incassare circa 1 milione di dollari a episodio nella terza stagione di Euphoria. Al di là del numero di episodi di cui sarà composta la stagione, si tratta di una cifra assolutamente enorme, sia per una star così giovane che per un personaggio televisivo.

"Molte star hanno superato il milione di dollari a episodio, soprattutto per le serie limitate (Michael Keaton in Dopesick di Hulu, Elisabeth Moss in Shining Girls di Apple) o anche per le serie in corso (Jason Sudeikis in Ted Lasso, Harrison Ford e Helen Mirren in 1923; Chris Pratt in The Terminal List), e soprattutto se si considerano i compensi per la produzione. Mi è stato detto che Zendaya ha appena concluso un'importante rinegoziazione per Euphoria della HBO che probabilmente la avvicina a quel club", ha scritto Belloni.

Come già detto dal reporter, non è affatto la prima attrice a cui viene offerto così tanto denaro per un ruolo televisivo. Il cast di Friends guadagnava 1 milione di dollari a episodio quando lo show è diventato un fenomeno globale, il che dimostra come la HBO consideri Euphoria sullo stesso livello. Ora che l'agenda di Zendaya si è liberata dagli impegni e non sembra esserci altro all'orizzonte, a parte il suo ruolo nella produzione di A White Lie, la terza stagione della serie dovrebbe arrivare presto, una notizia che probabilmente renderà molto felici i fan.

La serie, infatti, è stata in pausa per oltre un anno dati gli impegni di Zendaya e delle altre attrici del cast: Zendaya per le riprese di Dune Parte 2, mentre Sydney Sweeney era sul set di Madame Web, film Marvel prodotto da Sony Pictures.