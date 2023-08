Euphoria, Zendaya medita l'addio? 'Non posso interpretare per sempre una teenager'

Dopo la morte di Angus Cloud, una nuova ombra viene gettata sulla prossima stagione di Euphoria: Zendaya, interprete della protagonista Rue, ha approfittato di una recente intervista per suggerire un possibile addio alla serie.

"Riguardo il mio personaggio, mi piacerebbe scoprire cose nuove che mi motivino nell'andare avanti" ha dichiarato l'attrice, ricordata anche per Spider-Man MCU, Dune e The OA. "Crescendo, realizzo che non posso interpretare un'adolescente per il resto della mia vita".

Era l'agosto 2022 quando Barbie Ferreira lasciò HBO: se Zendaya farà lo stesso, e se consideriamo anche la morte di Cloud e la posticipazione dello show al 2026 a causa degli scioperi in corso, l'idea di assistere a una terza stagione si fa sempre più remota; d'altro canto, le parole dell'attrice non esprimono nulla di definitivo: potrebbero costituire soltanto una considerazione generale, oppure, più semplicemente, la volontà di sperimentare nuovi progetti una volta terminate le riprese di Euphoria. Non ci resta che attendere altre indiscrezioni da Zendaya stessa o dal resto della troupe.

Scritta e ideata da Sam Levinson, Euphoria racconta la storia di un gruppo di liceali, tra amori, violente, traumi passati e dipendenze (affettive o farmacologiche) che divengono via via più spiccate. Le prime due stagioni e gli speciali, per un totale di diciotto episodi, hanno ottenuto tre Premi Emmy (miglior attrice in una serie drammatica, miglior trucco per una serie single-camera, migliori musiche e testi originali) e altrettanti MTV Movie & Tv Awards.

