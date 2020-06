Euphoria, Zendaya non vede l'ora di tornare sul set della seconda stagione

Euphoria è l'acclamato teen drama della HBO trasmesso da Sky Atlantic sulle vite di alcuni adolescenti alle prime armi con sesso, droga e bravate. La protagonista dello show, la cantante Zendaya, che nella serie interpreta l'adolescente Rue Bennett, è stata intervistata da Variety riguardo la serie tv ed il ritorno sul set.

A porle le domande una star d'eccezione, MJ Rodriguez, ossia Blanca Evangelista in "Pose", la serie di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Stephen Canals in streaming in Italia su Netflix. La teen star di Euphoria racconta di quanto poco mancasse per l'inizio delle riprese della seconda stagione, e di quanto fosse entusiasta di tornare sul set, prima che la pandemia bloccasse le produzioni:

"Dovevamo tornare al lavoro, suppongo, il 16 marzo,e letteralmente tre o quattro giorni prima di quella data, è stato fermato tutto. C'ero così vicino. Avevamo fatto tutte le prove per le riprese, il trucco e i capelli. Avevamo visto tutti e i set erano pronti. Gli script erano pronti ed ero così euforica - solo tornare a casa ti fa sentire così. Ma ovviamente è successo tutto questo e sono grata di essere nella posizione in cui mi trovo. Non mi posso lamentare. Sono davvero fortunata ad essere al sicuro e stare bene, e sapere di avere ancora un lavoro", riferisce Zendaya nell'intervista video.

Euphoria è una serie tv che affronta i disagi della dipendenza dalle droghe, ma anche la sessualità dei protagonisti che affrontano i problemi legati anche all'identità sessuale. Zendaya sotto questo punto di vista non vede l'ora di tornare a coinvolgere il pubblico: "Penso che tutto ciò che volevamo fosse che le persone si immedesimassero e rivedessero attraverso il nostro lavoro, ed è quello che voglio continuare a fare, far vedere cosa può fare la dipendenza nelle persone. Spero davvero di tornare presto e riprendere di nuovo".

Tra le new entry nel cast della seconda stagione di Euphoria troveremo Kelvin Harrison Jr, anche se ancora mancano le conferme a causa delle incertezze post-pandemia. Nell'attesa di avere altre notizie dalla produzione, vi lasciamo alla recensione di Euphoria.