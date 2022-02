Euphoria, Zendaya risponde alle polemiche: 'Non è la morale di una favola'

Dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi contro la serie TV Euphoria e la presunta esaltazione dell'abuso di droghe tra gli adolescenti, Zendaya ha scelto di rispondere in prima persona alle accuse mosse contro lo show HBO.

Nei giorni scorsi, infatti, un rappresentante del programma educativo contro l'abuso di droghe negli Stati Uniti, noto con l'acronimo D.A.R.E., aveva sollevato alcune polemiche contro la stagione 2 di Euphoria, accusando lo show di rappresentare "in maniera fuorviante ed errata" gli adolescenti, facendo sì che "dipendenze, sesso con gli sconosciuti, violenza e altri comportamenti distruttivi siano comuni e diffusi al giorno d'oggi".

E' importante ricordare però che fu la stessa Zendaya a ricordare in un messaggio ai fan di Euphoria sul suo profilo Instagram che lo show affronta temi difficili: "So di averlo già detto ma voglio ribadire a tutti che Euphoria è per un pubblico maturo" aveva scritto l'attrice. "Guardatela solo se vi sentite a vostro agio. Abbiate cura di voi stessi".

La serie ruota attorno a Rue, giovane tossicodipendente interpretata proprio da Zendaya, che è anche tra i produttori esecutivi della serie.

Nel rispondere alle accuse mosse contro lo show, Zendaya ha ricordato che è proprio perché questi comportamenti sono spesso diffusi tra i giovani che la serie li rappresenta: "Il nostro show non è una favola con una morale che insegna alle persone come vivere la propria vita o che cosa debbano fare" ha dichiarato, aggiungendo che l'obiettivo in realtà è quello di "far sentire le persone meno sole nella loro esperienza e nel loro dolore. Magari far sì che non si sentano le uniche ad affrontare ciò che stanno passando".

Il percorso di Rue nella serie proseguirà con l'annunciata terza stagione di Euphoria: "E' molto importante che ci sia una luce alla fine del tunnel" ha dichiarato Zendaya a riguardo. "Se continueremo a volerle bene dopo tutto questo, spero che altre persone possano estendere questo affetto alle persone reali, o almeno essere più comprensivi ed empatici sull'esperienza delle dipendenze, su ciò che fanno alle persone e alle loro famiglie".

"La mia più grande speranza è che le persone riescano ad entrare in contatto con la serie e che coloro che hanno bisogno di guarire e crescere con Rue possano percepire quella speranza e quel cambiamento in lei" ha concluso l'attrice.