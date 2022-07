Euphoria, Zendaya fa la storia agli Emmy: è la più giovane attrice con 2 nomination

Grazie al suo ruolo nella serie HBO Euphoria, Zendaya fa la storia agli Emmy Awards: dopo l'annuncio delle nomination degli Emmy 2022 nella giornata di ieri, la giovane star è la più giovane attrice con 2 nomination e la più giovane produttrice candidata agli Emmy.

Dopo essere stata nel 2020 la più giovane vincitrice di un Emmy nella categoria Miglior attrice protagonista in una serie drammatica, con la nomination di quest'anno per il teen drama Euphoria Zendaya è la più giovane di sempre ad aver ottenuto 2 nomination in una categoria riservata agli attori. In qualità di produttrice esecutiva della serie HBO, ottiene anche il primato della più giovane produttrice candidata agli Emmy Awards.

Ispirata all'omonima miniserie israeliana di Ron Leshem e Daphna Levin adattata per HBO da Sam Levinson, in Euphoria Zendaya è la tormentata Rue, la cui storia rappresenta quella di un'intera generazione di coetanei adolescenti, con tutti i problemi e i dubbi che la affliggono.

Euphoria è stata già rinnovata per una terza stagione che molto probabilmente sarà l'ultima e che non arriverà sullo schermo prima del 2023: si tratta della seconda serie più vista di sempre su HBO dopo l'epica serie fantasy Game of Thrones.

Insieme a Zendaya, fanno parte del cast di Euphoria anche Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow e molti altri.

Sarà la cerimonia di premiazione degli Emmy 2022 che si terrà il prossimo 12 settembre a svelarci l'eventuale successo di Zendaya ai premi della Television Academy. Nel frattempo, siamo sicuri che i fan di Euphoria tiferanno per lei!