Euphoria, Zendaya è stupenda nel primo trailer dello speciale di Natale

Tempo fa vi avevamo parlato dello speciale natalizio di Euphoria e adesso siamo qui a vedere il primo trailer in cui Zendaya si mostra in tutta la sua bellezza.

Il primo episodio intitolato Part 1: Rue e verrà trasmesso in streaming su HBO Max il prossimo 6 dicembre. Il breve trailer ci riporta esattamente al finale della prima stagione di Euphoria. Nell’ultima puntata Rue torna ad abusare della cocaina dopo che la sua ragazza Jules la lascia salendo su un treno. Nel trailer Rue siede in una tavola calda ripensando agli errori della sua vita. Qui incontra Ali conosciuto durante le riunioni dei Narcotici Anonimi.

Questo speciale è stato scritto e diretto dal creatore di Euphoria Sam Levinson, mentre la data di uscita e il titolo per la parte 2 devono ancora essere annunciati. Anche se dovremo aspettare ancora un po' per l'arrivo della nuova stagione completa, Zendaya in precedenza aveva rassicurato i fan sul fatto che si erano impegnati a rendere lo show ancora più straordinario.

L'attrice ha detto ad agosto: "Stiamo cercando di capire come riuscire a creare una seconda stagione che sia all'altezza della precedente e che renda tutti orgogliosi, stiamo cercando di trarre il meglio, ma siamo anche molto sicuro."

