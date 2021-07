Euro 2020, Lino Banfi: 'Mancini mi ha chiamato alle 3 di notte'

Ancora incredulo per il trionfo della Nazionale ad Euro 2020, Lino Banfi ha ricevuto un'inattesa ma graditissima telefonata di Roberto Mancini che ha voluto ringraziare l'attore di tutto il supporto dato agli azzurri in questa cavalcata verso il successo.

Ricorderete certamente che Lino Banfi ha suggerito alla squadra l'esultanza per la partita inaugurale, vinta 3-0 contro la Turchia. Ma il lavoro dell'interprete di Oronzo Canà per la Nazionale non è di certo finito qui, anzi! Il legame tra la squadra e Banfi è proseguito sino alla finale e così Roberto Mancini ha voluto rendere merito all'attore chiamandola nel cuore della notte.

"Mi ha chiamato per dirmi 'grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene'. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire sti disgrazieti".

Quando ha compiuto 85 anni qualche giorno fa, Banfi si è augurato di ricevere un bel regalo della sua Italia, rivelando di essere in costante contatto con capitan Chiellini, il suo referenti presso gli azzurri. E a ben guardare, la Nazionale lo ha accontentato portando a casa questo ambitissimo trofeo che ormai mancava da moltissimi anni.

Molto felici di questa vittoria sono stati sicuramente anche gli scozzesi che hanno paragonato Roberto Mancini a William Wallace, il famoso condottiero di Braveheart che ha condotto gloriosamente la Scozia alla sua indipendenza dall'Inghilterra.