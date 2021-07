Euro 2020, il video di Mancini che annuncia la formazione della finale: 'sapete cosa fare'

"Siamo padroni del nostro destino, non siamo qui per caso. Sapete cosa fare". Sono queste le frasi pronunciate dal commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, dopo aver comunicato ai calciatori la formazione della finale di Wembley. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere della Rai per lo speciale in onda giovedì prossimo.

In uno spezzone pubblicato su TikTok e ripreso dalla Gazzetta dello Sport, si vede il tecnico scherzare con i giocatori per smorzare un pò la tensione a poche ore dall'importantissima partita contro l'Inghilterra che l'Italia ha vinto ai rigori grazie alle parate di Gigio Donnarumma.

L'estratto in questione è stato registrato durante la riunione tecnica ed andrà a comporre la docuserie "Sogno Azzurro - La Strada Per Wembley" che la televisione di Stato trasmetterà giovedì 15 Luglio prossimo su Rai1 alle ore 20:30.

Mancini, pacato come sempre, ha detto ai giocatori poche parole: "sapete quello che siete e quello che dovete fare. Se siamo qua non è un caso. Siamo noi i padroni del nostro destino, non gli avversari". Parole che evidentemente hanno funzionato ed hanno provocato la reazione dei calciatori nonostante il gol preso dopo pochissimi minuti.

La finale tra Italia ed Inghilterra ha fatto segnare un record anche in TV, ed è stata vista da 20,6 milioni di spettatori.