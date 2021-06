Euro 2020, Bono ha plagiato i Pinguini Tattici Nucleari? Sul web impazza la polemica

Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italia ha dato inizio al suo Europeo battendo per 3 a 0 la Turchia. Prima della partita però, è stato presentato da Bono Vox l'inno della competizione, We Are The People, che a molti però è risultato estremamente simile alla canzone portata a Sanremo 2020 dai Pinguini Tattici Nucleari.

Sui social, come spesso accade in questi casi, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare come il brano presentato attraverso un'esibizione virtuale dal leader degli U2 in compagnia di Martin Garrix e The Edge, richiami un qualche modo le melodie di Ringo Starr, il tormentone del gruppo bergamasco che ha imperversato per mesi nelle radio italiane.

Su Twitter si legge: "Qualcuno avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Starr". Un altro utente dice poi: "Guardando #ItaliaTurchia per #EURO2020 mi chiedo perchè Bono canti la canzone dei #pinguinitatticinucleari".

Qualcuno chiede se altri hanno avuto la sua stessa impressione: "Ma solo io ho avuto l'impressione che il jingle di #EURO2020 è Ringo Starr pinguini tattici nucleari?" mentre, qualcun altro ne è più che convinto: "Plagio clamoroso della canzone ufficiale di #EURO2020, sembrano i #Pinguinitatticinucleari con #RingoStarr".

Insomma, se qualche settimana fa i nostri Maneskin sono stati accusati di plagio dalla stampa estera, questa volta ad essere accusato è una star internazionale come Bono Vox.