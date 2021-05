Euro 2021, la lista dei pre-convocati di Mancini per l'Italia

A poche ore dal rinnovo di Mancini con la Nazionale Italiana, il commissario tecnico ha diffuso la lista delle pre-convocazioni in vista della spedizione azzurra che prenderà il via il prossimo 11 Giugno. Non mancano le sorprese.

Di seguito la lista dele pre-convocazioni:

: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

La Nazionale Italiana, a due settimane dall'esordio della Turchia, affronterà San Marino alla Sardegna Arena venerdì 28 Maggio alle 20:45.

Tra i 33 giocatori in questione ne saranno scelti 26: Mancini diramerà la lista completa entro il 1 Giugno 2021. Interessante la chiamata di Raspadori del Sassuolo, che si è contraddistinto per un ottimo finale di stagione. Mancano in lista Jorginho ed Emerson Palmieri che sono impegnati nella finale di Champions League contro il Manchester City del prossimo 29 Maggio.