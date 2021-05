Niente Euro 2021 per Zlatan Ibrahimovic: stagione finita per l'attaccante del Milan

Niente Euro 2021 per Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciarlo la Federcalcio Svedese, che in un comunicato stampa diffuso sul proprio sito web, ha confermato che il fuoriclasse del Milan non prenderà parte alla spedizione continentale in programma dall'11 Giugno.

“Oggi Zlatan Ibrahimovic ha informato il ct Janne Andersson che l’infortunio gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo” si legge nella breve nota apparsa anche sull'account ufficiale Twitter.

Evidentemente, quindi, l'infortunio patito da Ibra nel corso di Juventus - Milan di domenica scorsa ha costretto l'ex attaccante del Manchester United a terminare anzitempo la sua stagione, e non solo salterà gli impegni con la nazionale ma anche quelli con la squadra di Pioli che si gioca tutto nelle ultime due partite di Serie A. Con la qualificazione alla Champions League ancora non conquistata, infatti, l'assenza di Ibrahimovic potrebbe essere pesantissima non solo per le sue doti tecniche ma anche per quelle carismatiche.

Tra le pretendenti ad un posto in Champions League c'è anche la Juventus che, però, rischia la squalifica per la questione Superlega. La scorsa settimana infatti la UEFA ha formalmente aperto un'indagine contro Juve, Real Madrid e Barcellona, gli unici tre club che sono ancora nella competizione privata.