Euro2020: Diletta Leotta e Can Yaman all'Olimpico per Italia - Turchia

Dopo essere stati rimandati di un anno a causa della pandemia, finalmente gli Europei 2020 sono iniziati. La partita inaugurale ha visto l'Italia scontrarsi con la Turchia all'Olimpico, e allo stadio c'erano anche due ospiti d'eccezione.

Stiamo parlando della bella giornalista sportiva Diletta Leotta e dell'attore turco Can Yaman. I due che tra alti e bassi ormai fanno coppia fissa fa diverso tempo, si sono mostrati sorridenti sugli spalti, ovviamente, a fare il tifo per la propria Nazionale. Naturalmente, a fine serata sarà stata la Leotta a gioire maggiormente visto che l'Italia ha battuto per 3 a 0 la Turchia.

Intanto, proprio di recente, Diletta Leotta è stata protagonista di molteplici polemiche. Paola Ferrari ha sottolineato quanto il suo corpo preceda le sue competenze, menzionando colleghe ben più capaci di lei a svolgere un simile ruolo nel mondo dello sport e del calcio. Bargiggia invece ha paragonato la Leotta ad una cubista, affermando che il suo, non è di certo un abbigliamento idoneo al bordo campo.

Per adesso al giornalista sportiva non ha ancora risposto a queste accuse, e sembra godersi pienamente, come anche nel caso di Euro 2020, il suo rapporto con Can Yaman. Speriamo che questa partita non incida sulla loro serenità di coppia. Il tifo si sa, a volte può dividere più che unire.