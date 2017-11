EuropaCorp vende la divisione televisiva francese dopo il flop di Valerian

La casa di produzione di, è costretta a venire a patti con il fallimento commerciale di, diretto dallo stesso Besson.

Thomas Anargyros, direttore responsabile della EuropaCorp Television, ha acquistato la struttura per 11 milioni di euro. La vendita segue l’uscita di scena del CEO Marc Schmuger avvenuta lo scorso 10 novembre e riguarda il catalogo della divisione televisiva in lingua francese e le relative produzioni, come No Limit e alcune produzioni inglesi come Taxi Brooklyn.

La divisone americana, invece, continuerà lo sviluppo delle serie in corso, come quella tratta da Taken, e quelle annunciate, ovvero l’adattamento di The French Detective con Jean Dujardin e con lo stesso Besson alla regia del pilot.

Ricordiamo che, a fronte di un budget stimato intorno ai 200 milioni di dollari, Valerian e la Città dei Mille Pianeti ha incassato globalmente solo 185 milioni.