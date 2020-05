Eurovision 2020: Diodato canterà 'Fai Rumore' dall'Arena di Verona vuota

Il mega concerto dell'Eurovision Song Contest quest'anno salta a causa dell'emergenza Coronavirus, ma l'Europa non molla e nella serata del 16 maggio proporrà al pubblico "Europe Shine a Light", un evento musicale in eurovisione proprio nel giorno in cui ci sarebbe stata la competizione artistica tra i musicisti.

A rappresentare l'Italia ci sarà Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 che canterà "Fai rumore", il successo che l'ha fatto trionfare, in diretta dalla suggestiva Arena di Verona, vuota per l'occasione. L'anfiteatro, sede di innumerevoli concerti negli anni passati, apparirà come emblematica scenografia di un tempo che si è cristallizzato.

Diodato ha inoltre recentemente vinto il David di Donatello con la canzone "Che vita meravigliosa", colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek "La dea fortuna", ed il cantautore è orgoglioso di rappresentare l'Italia in una manifestazione così importante, e dichiara in una intervista rilasciata per RaiNews che "La musica abbatte barriere e confini e ci permette di essere più uniti di quanto non permetta di farlo l'Europa della politica. Questa manifestazione è la dimostrazione che siamo parte di un corpo unico".

Lo show "Europe Shine a Light" potrà essere seguito in diretta sabato 16 maggio su Rai1 a partire dalle 20.35 con l'anteprima della serata, e poi dalle 21.00 tramite Rai Radio2, Rai4, Rai Play e San Marino Rtv. Ci sarà spazio anche per i protagonisti delle edizioni passate dell'evento musicale, oltre alla presenza di Enzo Miccio come commentatore degli outfit degli artisti durante la diretta.

