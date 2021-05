Eurovision 2021, Maneskin carichi per la finale: ecco quando andrà in onda su Rai 1

Lo scorso anno, a causa della pandemia, l'Eurovision Song Contest è stato annullato, per fortuna quest'anno però, le cose sembrano aver preso una piega totalmente diversa. L'attesissimo evento musicale si svolgerà infatti alla Ahoy Arena di Rotterdam, anche se, naturalmente, con una capienza di pubblico assai ridotta.

Proprio nella giornata di ieri si è svolta la prima semifinale, mentre la seconda andrà in onda questa sera su Rai 4. L'Italia, che quest'anno potrà contare sui Maneskin che hanno trionfato all'ultimo Sanremo, vola invece di diritto in finale, così come Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. In molti pensano addirittura che il gruppo romano sia tra i favoriti e secondo i bookmakers, ci sarebbero ottime possibilità per la vittoria finale del loro brano 'Zitti e buoni'.

In Italia la serata conclusiva di sabato 22 Maggio andrà in onda a partire dalle 20.40 su Rai 1 e sarà commentata in diretta da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La vittoria finale sarà decretata al 50% dal televoto del pubblico da casa e al 50% da una giuria di esperti. Ricordiamo che la nazione che vince l'Eurovision Song Contest, sarà anche quella che avrà il compito di organizzare la prossima edizione dell'evento che in Italia manca dal 1991. Nel 1990 infatti, la competizione fu vinta a Zagabria da Toto Cutugno e la sua 'Insieme: 1992'.