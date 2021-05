Eurovision 2021: vittoria storica dei Maneskin ma scoppia la polemica

Come vi avevamo già annunciato, i Maneskin erano tra i favoriti per la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 e non hanno deluso le aspettative. La rock band romana è riuscita a sbaragliare tutti gli altri avversari con la loro eccezionale performance all'Ahoy Arena di Rotterdam.

Adesso sarà l'Italia a dover ospitare la prossima edizione della competizione e staremo a vedere quale sarà la città prescelta. Intanto, proprio i Maneskin sono stati travolti dalle polemiche nelle ultime ore. In molti infatti, hanno accusato Damiano di aver fatto uso di droghe nel corso della diretta televisiva trasmessa in eurovisione. Il cantante infatti, appare in alcune immagini mentre sembra avvicinare il naso al tavolo. Sui social sono scattate le proteste. Gli utenti di Twitter hanno sottolineato come infatti questo gesto fosse associabile a quello di una persona che sniffa cocaina.

Nella conferenza stampa post vittoria, il 22 enne dei Maneskin ha voluto sottolineare in un perfetto inglese di non aver mai fatto uso di cocaina in vita sua e che tutta la band ripudia l'utilizzo di questo genere di droghe. Si era infatti solo chinato per raccogliere un bicchiere che era stato rotto dal chitarrista Thomas Raggi. Inoltre, l'intero gruppo, ha detto di essere disposto a sottoporsi ad un test anti-droga proprio per dimostrare la veridicità di quanto detto.