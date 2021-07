Eurovision 2022: Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan scelti per la conduzione?

Dopo la vittoria dei Maneskin all'ultimo Eurovision Song Contest, la Rai si sta preparando ad ospitare con l'Italia tutta la competizione canora più in vista, e molto probabilmente la conduzione verrà affidata a due nomi di prestigio, ovvero Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan.

Alessandro Dandolo sulle pagine della sua rubrica su Dagospia ha lanciato un'indiscrezione riguardante proprio la possibile conduzione da parte della nota influencer e dell'ex volto di X Factor: "La Rai pare abbia puntato gli occhi su di Chiara Ferragni per l’Eurovision Song Contest 2022, che grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini. Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della Rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale".

Ancora incerta invece la città che ospiterà l'Eurovision Song Contest, la quale dovrà rispettare determinati requisiti. L'evento dovrà infatti svolgersi in una cena in prossimità di un aeroporto con scali internazionali, non distante più di 90 minuti, che riesca a convogliare il grosso flusso di persone e cose in grado di catalizzare una competizione simile. Per la stessa ragione la città in questione dovrà possedere un elevato numero di alberghi, si stima che dovrebbero essere necessarie circa 2000 camenre. Infine, un'infrastruttura di grandi dimensioni che riesca a contenere una capienza di 10.000 persone.