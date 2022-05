Eurovision 2022, Cristiano Malgioglio avverte: 'Se l'Italia vince sfilo in perizoma'

Cristiano Malgioglio è uno dei commentatori dell'Eurovision Song Contest 2022 e l'entusiasmo per questo evento è talmente elevato che il cantautore ha rivelato di voler sfilare in perizoma qualora l'Italia dovesse vincere nuovamente questa competizione musicale.

I Maneskin hanno trionfato all'Eurovision 2021, e secondo Malgioglio non sarà semplice ripetersi per il secondo anno di fila, ma la speranza è così forte che ai microfoni dell'Adnkrons ha lanciato una curiosa promessa: "Non sarà facile avere un bis già quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se vincono sfilerò in reggiseno e perizoma".

I vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco sono in gara per l'Italia all'Eurovision Song Contest e sarebbe entusiasmante portare a casa un simile successo proprio nella città di Torino, scelta tra altre 16 contendenti per ospitare la kermesse musicale nata proprio sulla scia del Festival di Sanremo.

Malgioglio tra l'altro si è detto anche assai entusiasta degli ascolti ottenuti da questa prima semifinale andata in onda su Rai 1 che ha raccolto oltre 5 milioni di telespettatori per uno share superiore al 27%. E mentre tiene banco ancora sui social l'imprecazione di Laura Pausini, il cantautore ha detto la sua anche sulle polemiche nate per l'omaggio a Raffaella Carrà che a detta di molti sarebbe stato troppo breve: "Invito chi si è arrabbiato a tenere presente che i tempi di questo show sono serratissimi".

