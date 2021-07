Eurovision 2022 in Italia: ecco le 17 città candidate ad ospitarlo

Mentre si continua a celebrare la vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021, la machina organizzativa è già partita per scegliere la città che il prossimo anno dovrà ospitare la competizione musicale.

Complessivamente, a rispondere all'annuncio Rai per la manifestazione d'interesse sono state 17 città. Tra queste figurano Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino e Trieste come capoluoghi di regione ed Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini e Viterbo come capoluoghi di provincia.

Si sono aggiunti alla lista anche i comuni di Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì -Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia).

Come evidenziato dalla Rai, tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno presto un documento con i requisiti necessari per ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. La scelta sarà effettuata direttamente dalla TV pubblica di Viale Mazzini in collaborazione con l'European Broadcasting Union entro e non oltre la fine del prossimo mese di agosto.

Per l'Italia si tratta di un gradito ritorno dal momento che ospiterà per la prima volta l'Eurovision dopo 31 anni. I Maneskin nel frattempo continuano a godersi il loro periodo d'oro e sono in testa in tutte le classifiche di ascolto a livello mondiale.

Nella giornata di ieri è anche emersa l'indiscrezione che vuole Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan come presentatori dell'evento.