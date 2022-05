Eurovision 2022, dai Maneskin ai paesi in gara: tutto ciò che c'è da sapere sulla finale

La finale dell'Eurovision Song Contest 2022 è sempre più vicina e in attesa di vedere le 25 nazioni in gara esibirsi/scontrarsi sul palco dal PalaOlimpico, scopriamo tutto ciò che c'è da sapere sull'epilogo di questo attesissimo evento in corso in quel di Torino.

La finale dell'Eurovision sarà condotta ancora una volta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika e andrà in onda questa sera in diretta su Rai 1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia, per gli italiani all'estero. Il vincitore di questa 66esima edizione della kermesse canora verrà designato dal televoto da casa e dalla giuria composta dalle nazioni che prendono parte all'evento.

Di seguito riportiamo la scaletta con ordine di esibizione dei paesi in gara, 20 dei quali selezionati attraverso le due semifinali dei giorni scorsi mentre, i cosiddetti "Big Five" e cioè Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania che accedono di diritto alla finale.

Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off Romania: WRS - Llámame Portogallo: MARO - Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus - Jezebel Svizzera: Marius Bear - Boys do cry Francia: Alvan & Ahez - Fulenn Norvegia: Subwoolfer - Give that wolf a banana Armenia: Rosa Linn - Snap Italia: Mahmood & Blanco - Brividi Spagna: Chanel - SloMo Olanda: S10 - De diepte Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania Germania: Malik Harris - Rockstars Lituania: Monika Liu - Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade to black Belgio: Jérémie Makiese - Miss you Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die together Islanda: Systur - Með hækkandi sól Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul Svezia: Cornelia Jakobs - Hold he closer Australia: Sheldon Riley - Not the same Regno Unito: Sam Ryder - Space man Polonia: Ochman - River Serbia: Konstrakta - In corpore sano Estonia: Stefan - Hope

E mentre i vincitori di Sanremo Mahmood & Blanco perdono terreno, smettendo di essere tra i favoriti per la vittoria finale, Ucraina e Regno Unito sembrano contendersi la testa della classifica. Chissà se la promessa di Malgioglio riuscirà a concretizzarsi. Intanto, tra le esibizioni più attese della serata c'è sicuramente quella dei Maneskin, che dopo molti anni sono riusciti con la loro vittoria a riportare questo evento in Italia.