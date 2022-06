Eurovision 2023 in UK, ma Boris Johnson non ci sta: 'Si farà in Ucraina'

Grande amarezza per l'Ucraina alla decisione, da parte del comitato chiamato a decidere sul corretto svolgimento dell'Eurovision, di spostare l'edizione del 2023 in UK a causa di evidenti ragioni di sicurezza. Ma alle proteste locali segue il sostegno, proprio in UK, di Boris Johnson. Per lui, si farà in Ucraina.

Dopo la vittoria de I Kalush al Eurovision 2022, sarebbe dovuto spettare all’Ucraina, come di consueto secondo le regole della manifestazione, l’onore di ospitare l’edizione del prossimo anno, che sta già cominciando i suoi preparativi. Di fronte a una guerra in corso però, l’European Broadcasting Union non se l’è sentita di dare luce verde, rendendo pubblica la sua decisione apparentemente inappellabile di spostare l’Eurovision in Gran Bretagna, che si è classificata al secondo posto e fungerebbe quindi da prima opzione alternativa in graduatoria.

Il Ministero della Cultura ucraino ha risposto con un comunicato in cui chiede che la decione venga rivista e assicura tutti gli standard di sicurezza per il corretto svolgimento dell’evento. Ammesso che la guerra continui a tempo indeterminato e posto che le zone più a Ovest vengano lasciate semi-inviolate dai bombardamenti missilistici russi, l’Ucraina dovrebbe individuarvi – secondo quanto previsto dal regolamento dell’Eurovision – una località in grado di ospitare fino a 10.000 spettatori, facilmente raggiungibile da un aeroporto internazionale e con un numero di sistemazioni alberghiere in grado di ospitare almeno 2.000 fra giornalisti, delegazioni e invitati.

Nel caso in cui non ne disponesse, dovrebbe approntarlo in un tempo piuttosto breve, stanziando risorse che (al momento) sono tutte concentrate sullo sforzo bellico. Ma se si presta ascolto agli inglesi invece, nonostante già quattro città (Glasgow, Manchester, Leeds e Liverpool) si siano offerte per ospitare l’evento, anche Boris Johnson è intervenuto a sostegno della protesta ucraina: “Hanno vinto in modo equo, anche se abbiamo avuto un ingresso brillante, e dovrebbero avere la possibilità di ospitarlo. Manca ancora un anno. Andrà tutto bene quando arriverà l'Eurovision Song Contest e spero che chi di dovere lo capisca".

Questa invece la dichiarazione di Kiev tramite il suo Ministro della Cultura: “L'Ucraina non è d'accordo con la natura di una tale decisione, soprattutto perché ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto senza avere la possibilità di discutere altre opzioni. Ma crediamo fermamente di avere tutte le ragioni per condurre ulteriori negoziati al fine di trovare una soluzione comune che soddisfi tutte le parti".

Prosegue il comunicato: “Abbiamo vinto onestamente l'Eurovision e abbiamo soddisfatto entro i termini tutte le condizioni per il processo di approvazione della sua partecipazione in Ucraina. Abbiamo fornito risposte e garanzie sugli standard di sicurezza e sui possibili luoghi della competizione. Ospitare l’Eurovision 2023 in Ucraina è un forte segnale che il mondo intero continua a sostenere l'Ucraina. Chiederemo di rivedere la decisione, perché crediamo di essere in grado di adempiere a tutti gli impegni, come abbiamo più volte sottolineato all'EBU. Ecco perché chiediamo ulteriori negoziati per ospitare l’Eurovision 2023 in Ucraina".