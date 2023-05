Eurovision, quali cantanti italiani hanno partecipato di più al concorso?

L'Eurovision Song Contest in Italia ha iniziato a conquistare importanza dopo il 2011. Nonostante il paese abbia partecipato per anni, solo il trionfale ritorno dopo 14 anni ha spinto il pubblico a seguirlo nuovamente. Ma quali sono i cantanti italiani che hanno partecipato più di una volta?

Nel corso del tempo si è diffuso un falso mito secondo cui un artista sarebbe costretto a partecipare solo una volta all'Eurovision Song Contest. In realtà non è così. In particolare, negli ultimi 10 anni abbiamo visto due cantanti partecipare due volte alla manifestazione a differenza di anni: Marco Mengoni e Mahmood. Il primo, dopo essersi piazzato al settimo posto nel 2013 con L'Essenziale, ritenterà l'impresa quest'anno proponendo il brano vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno, Due Vite.

Stessa situazione ha visto coinvolto Mahmood, arrivato secondo nel 2019 con Soldi, per poi partecipare nuovamente nel 2022 e arrivare sesto insieme a Blanco con Brividi. L'anno scorso è stata un'edizione particolare a causa anche di un attacco hacker russo verso l'Eurovision che aveva come obiettivo colpire l'Ucraina. In realtà diversi cantanti italiani hanno partecipato più volte alla manifestazione. Al momento detiene il record Domenico Modugno con 3 partecipazioni, seguito a ruota da Gigliola Cinquetti, Albano e Romina Power, Massimo Ranieri, Mia Martini, Mahmood e Marco Mengoni tutti fermi a due partecipazioni.

Il premio vinto all'Eurovision 2022 è stato messo all'asta dalla band ucraina che ha deciso di donare tutto il ricavato alle forze armate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!