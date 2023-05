Eurovision, chi è Hannah Waddingham? Tutto sulla conduttrice di quest'edizione

Come ogni anno, l'Eurovision Song Contest mette in campo il meglio che ha anche per quanto riguarda la conduzione. Se nell'edizione di Torino dello scorso anno la presenza femminile era incarnata in Laura Pausini, tra le donne presenti sul palco nel 2023 ci sarà anche Hannah Waddingham.

Conosciuta globalmente per la sua interpretazione della presidente del Ritchmond Rebecca Welton in Ted Lasso, l'attrice è conosciutissima nel Regno Unito in particolare per la sua lunga carriera di interprete di musical nei teatri del West End londinese. Attiva sulle scene fin dagli anni novanta, ha cominciato ad affermarsi nel 2006 per la sua interpretazione della Dama del Lago in Monty Python's Spamalot, ha successivamente avviato anche una prolifica carriera televisiva.

Vincitrice di un premio Emmy per la sua interpretazione, Hannah Waddingham ha parlato del suo personaggio in Ted Lasso, ruolo che l'ha resa nota in tutto il mondo. Prima di questo, l'attrice ha collezionato diverse candidature agli Oliver Awards (i Tony Awards britannici) per la sua attività teatrale e anche importanti presenze in prodotti televisivi di altissimo livello come Il Trono di Spade e Sex Education.

Hannah Waddingham farà parte anche del cast di Mission Impossibile 8 confermando quanto il suo nome si stia affermando sempre di più nel cinema internazionale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!