Eurovision, Maneskin favoriti per la vittoria: 'L'amicizia è la nostra forza'

Questa sera va in onda su Rai 1 l'attesissima finale dell'Eurovision Song Contest dove i nostri Maneskin, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, sono dati per favoriti dai principali bookmakers.

Damiano e company hanno già conquistato il pubblico di tutto il mondo con la loro esibizione di 'Zitti e buoni' e ora sono pronti a far impazzire tutta la Ahoy Arena di Rotterdam.

"Abbiamo ricevuto commenti bellissimi – hanno dichiarato i componenti del gruppo romano -, questa per noi è l'occasione per arrivare ad un pubblico vasto. Eurovision è un evento enorme ed è molto bello poter interagire con gli altri artisti presenti. Abbiamo deciso di presentarci a Sanremo per portare un pezzo che fosse controcorrente. Quindi essere qui a Eurovision con un aspetto diverso della musica italiana, come ha fatto Mahmood prima di noi, è importante. La nostra forza, crediamo, sia il fatto che siamo quattro amici che suonano, la trasparenza e la serenità con cui ci divertiamo a suonare".

Vi ricordiamo che potrete seguire la finale dell'Eurovision Song Contest su Rai 1 a partire dalle 20.40. La serata sarà commentata in diretta da da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La vittoria finale sarà decretata al 50% dal televoto del pubblico da casa e al 50% da una giuria di esperti. Secondo voi ci sono buone possibilità che i Maneskin possano riportare la vittoria in Italia? Staremo a vedere.