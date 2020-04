L'Eurovision organizza Europe Shine a Light: per l'Italia ci sarà Diodato

A seguito della cancellazione dell'Eurovision a causa della pandemia di Coronavirus, gli organizzatori del contest musicale europeo non hanno perso tempo ed hanno annunciato un nuovo evento musicale battezzato "Europe Shine a Light".

Si tratterà di un evento musicale, non competitivo, in cui sarà dato spazio a tutte le canzoni che avrebbero dovuto prendere parte alla gara di Rotterdam. Anche la data sarà la stessa, così come le modalità di fruizione: Europe Shine a Light sarà infatti trasmesso dallo Studio 21 di Hiversum il 16 Maggio.

Per l'Italia è confermata la presenza del vincitore di Sanremo 2020, Diodato, con la sua "Fai Rumore" che come spiegato dall'organizzatore dell'evento Cornald Maas, ha ispirato la manifestazione. L'artista di Taranto però a quanto pare canterà anche "Love Shine a Light" dei Katrina & The Waves

I 41 artisti eseguiranno le canzoni direttamente da casa, come avviene quotidianamente su Instagram durante questo periodo di quarantena.

Sull'eventuale trasmissione nel nostro paese, però, ancora non è stata presa una decisione definitiva ed il vicedirettore di Rai 1, Claudio Fasulo, ai microfono di TV Sorrisi e Canzoni ha spiegato che "la Rai sta valutando se e come partecipare alla versione dell’Eurovision adattata alle esigenze del momento". Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.