Eurovision Song Contest, quali nazioni hanno vinto di più?

L'Eurovision Song Contest ogni anno è un evento capace di puntare l'attenzione di tutta Europa su di se. Dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021, la manifestazione ha acquistato un grande prestigio anche in Italia. Ma quali sono le nazioni che, nel corso degli anni, hanno vinto più edizioni?

La lunga tradizione del concorso parte dal 1958 quando la prima edizione vide come trionfatrice la Svizzera. La vittoria dell'Ucraina dello scorso anno oltre ad avere un forte valore artistico ha un grandissimo significato simbolico. Ovviamente, per motivi di sicurezza, l'edizione del 2023 non si è potuta tenere nel paese vincitore ma in Gran Bretagna, seconda classificata alla competizione lo scorso anno. Anche se inizialmente Boris Johnson non si era definito d'accordo ad avere l'Eurovision in Gran Bretagna, il paese ha ugualmente deciso di ospitare l'iniziativa.

La nazione che, al momento, vanta più vittorie all'Eurovision Song Contest è l' Irlanda con ben 7 riconoscimenti conquistati. Il record opposto, invece, è attualmente detenuto dal Portogallo che continua ad essere, ormai da decenni, il paese con più partecipazioni e che non ha ancora conquistato neanche una vittoria. L'Italia ha vinto l'Eurovision ben 3 volte: Gigliola Cinquetti nel 1964 con Non ho l'età, Toto Cutugno nel 1990 con Insieme:1992 e i Maneskin con Zitti e Buoni nel 2021.

Nel 2022 è arrivata una vittoria storica per l'Ucraina che ha lanciato un fortissimo messaggio politico alla guerra attualmente in corso.