Eva Grimaldi dura contro Adua Del Vesco: 'É una persona falsa ed incoerente'

L'esperienza del Grande Fratello ha fatto in modo che Eva Grimaldi cambiasse la sua opinione su Adua Del Vesco. L'attrice infatti sembrava essere particolarmente amica della giovane collega ma, il suo comportamento nel corso del reality le ha permesso di aprire gli occhi.

La Grimaldi che ora è sposata con l'attivista LGBT Imma Battaglia, intervistata da Chi, ha prima detto la sua sul coming out di Gabriel Garko rivelando di essere a conoscenza della sua omosessualità da sempre, e poi ha raccontato il suo punto di vista sull'attrice siciliana.

"La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio".

Su Adua Del Vesco invece ha detto: "Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e le avevo scritto ti voglio bene come commento sotto un suo post. Ma dopo aver visto e sentito tutto ciò che ha fatto e che ha detto, dopo tutta quell'incoerenza e quell'incredibile falsità, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento".