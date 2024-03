Eva Longoria, che colpo! Ha vinto il Jeff Bezos Award, premio da 50 milioni

In relazione al contributo che annualmente forniscono alla società, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha deciso di destinare 100 milioni di dollari come premio annuale all'attrice Eva Longoria e all'ammiraglio Bill McRaven. Il Jeff Bezos Courage and Civility Award ammonta a 50 milioni di dollari a testa da destinare ai bisognosi.

L'imprenditore e la compagna, Lauren Sanchez, distribuiscono il premio Jeff Bezos dal 2021 e i precedenti vincitori sono stati Van Jones, José Andrés e Dolly Parton.



Eva Longoria sarà protagonista di un nuovo film su Disney+ ma è nota principalmente per il ruolo da co-protagonista nella serie tv Desperate Housewives ha fondato la Eva Longoria Foundation nel 2012, con l'obiettivo di 'aiutare le donne latinoamericane a costruire un futuro migliore per sé e per loro famiglie attraverso l'istruzione e l'imprenditorialità. Fornendo alle donne latinoamericane le risorse per avere successo a scuola e nel mondo degli affari, possiamo contribuire a dare potere alla comunità latinoamericana'.

L'impegno della fondazione di Eva Longoria include lavori nell'istruzione STEM, coinvolgimento dei genitori, tutoraggio e imprenditorialità.

Sul sito della fondazione viene descritto così il lavoro della realtà benefica:"Lavoriamo per ridurre il divario delle opportunità che le donne latinoamericane affrontano finanziando programmi culturalmente rilevanti che migliorano la produttività e il loro potere d'acquisto".



Eva Longoria sarà nel cast di Only Murders in the Building 4, le cui riprese sono attualmente in corso a New York.