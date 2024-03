Eva Longoria compie 49 anni: 'Desperate Housewives? Ecco come ottenni il ruolo!'

Eva Longoria ha vinto proprio oggi il Jeff Bezos Award: in occasione del suo 49esimo compleanno, l'attrice ha svelato una chicca che non molti conoscono sul suo conto. Ora, finalmente, sappiamo come ha fatto ad ottenere il ruolo della svampita casalinga di Wisteria Lane, Gabrielle, nella serie cult tutta al femminile di Desperate Housewives.

La storia si svolge a Wisteria Lane, un quartiere residenziale apparentemente tranquillo - con tanto delle classiche staccionate bianche all'americana - in cui ritroviamo le nostre protagoniste: Lynette (Felicity Huffman), Bree (Marcia Cross), Susan (Teri Hatcher) e Gabrielle (Eva Longoria). Ma qual è stato l’elemento decisivo che ha fatto si che proprio Longoria interpretasse la parte della casalinga ed ex-modella di lingerie?

”Non appena ho letto la sceneggiatura ho capito che quella parte era speciale e che volevo assolutamente far parte di quel progetto. Il creatore dello show mi ha chiesto cosa pensavo della sceneggiatura nel complesso. Gli detto che non ne avevo idea perché avevo letto solo la mia parte. Lui rise e mi disse che avevo ottenuto la parte. Pensava che la mia risposta fosse esattamente la risposta che avrebbe dato Gabrielle Solis” ha dichiarato l’attrice rispondendo nello stile del suo personaggio in Desperate Housewives.

Per chi di voi volesse rivedere la star che ha prestato il volto alla casalinga disperata, Eva Longoria sarà nel cast di Only Murders In The Building 4. La quarta stagione della serie, visto la regolarità con cui sono state rilasciate quelle precedenti, potrebbe tornare sul piccolo schermo già nell’estate 2024.

