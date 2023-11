Evan Ellingson è morto: la star di CSI: Miami aveva 35 anni

L'attore Evan Ellingson, ricordato soprattutto per CSI: Miami e 24, è purtroppo venuto a mancare domenica 5 novembre 2023 nella sua casa di San Bernardino, California, all'età di 35 anni. A confermare la notizia è suo padre, Michael.

In passato l'attore ha lottato con problemi di droga, ma, poiché era in fase di recupero, la causa della morte rimane sconosciuta: non sono stati rinvenuti oggetti sospetti, né tanto meno sostanze stupefacenti.

Classe '88, Eva Taylor Ellingson ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie alla serie MADtv, a cui sono seguiti Titus e soprattutto Selvaggi, che, nonostante la cancellazione dopo soltanto una stagione, gli ha permesso di ottenere una candidatura agli Young Artist Award per la sua ottima interpretazione. Segnaliamo inoltre General Hospital, Bones, Boys Life e State of Mind, a cui si aggiungono film quali Confession, Lettere da Iwo Jima e La custode di mia sorella.

In CSI: Miami recitava nei panni di Kyle Harmon, il figlio del tenente Oratio Caine che ha debuttato nella premiere della sesta stagione ed è rimasto in scena per 18 episodi. Prodotto dal 2002 al 2012, lo spin-off si distanzia dai predecessori grazie alla maggiore componente action e vantava attori del calibro di David Caruso, Emily Procter e Kim Delaney. A proposito, sapevate che CSI: Miami detiene un singolare record?

In 24, invece, Ellingson ha interpretato per 10 episodi Josh Baue, nipote di Jack (il quale tenta di ucciderlo in un piano malvagio, per poi fallire). La serie è composta da 8 stagioni, per un totale di 192 episodi trasmessi nell'arco di nove anni. Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di 24: Live Another Day.