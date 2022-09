Evan Peters è Jeffrey Dahmer nel primo video della serie Netflix di Ryan Murphy

Netflix ha pubblicato sui social il primo teaser di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la nuova serie televisiva creata da Ryan Murphy con protagonista Evan Peters nei panni del celebre serial killer, annunciando l'uscita del trailer prevista per domani. Peters ha già lavorato con Murphy in occasione di American Horror Story.

Conosciuto come il Mostro di Milwaukee, Jeffrey Dahmer uccise e smembrò 17 persone in tredici anni, compiendo anche atti di necrofilia e cannibalismo (era conosciuto anche come il Cannibale di Milwaukee).



Catturato nel 1991, venne condannato all'ergastolo nel 1992 e successivamente ucciso in carcere insieme a Jesse Anderson due anni dopo da un detenuto, Christopher Scarver.

Dahmer è stato rappresentato al cinema e in tv in diverse occasioni: nel 2002 fu interpretato da Jeremy Renner nel film Dahmer, nel 2015 da Seth Gabel nella serie American Horror Story: Hotel e nel 2017 da Ross Lynch in My Friend Dahmer.

Tra gli attori più prolifici della sua generazione, qualche anno fa Evan Peters girò in contemporanea due serie: WandaVision e Omicidio a Easttown.



Monster: The Jeffrey Dahmer Story sarà composta da 10 episodi e racconterà il serial killer dal punto di vista dei testimoni. Attualmente non è stata ufficializzata una data d'uscita ma lo show dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma streaming entro l'autunno.



Scoprite sul nostro sito tutti i film di Evan Peters nei panni di Quicksilver.