Evan Peters, tra WandaVision e Omicidio a Easttown: 'Girarle insieme è stato divertente'

Causa pandemia, nei mesi scorsi Evan Peters si è ritrovato a girare contemporaneamente due serie tv che non potrebbero essere più diverse: la hit di Disney+ WandaVision e la nuova serie di HBO Omicidio of Easttown. Sentiamo come è andata.

Un momento sei un supereroe che corre alla velocità della luce ed è protagonista di sketch comici al assieme a Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e quello dopo sei un detective in cerca di un assassino al fianco di Kate Winslet.

Questa è stata la normalità per Evan Peters negli ultimi tempi.

"[Le due serie ] Hanno iniziato le riprese simultaneamente, e poi la pandemia le ha bloccate simultaneamente, e quando sono ripartite, lo hanno fatto simultaneamente, e io non ci stavo credendo" ha raccontato l'attore ai microfoni di Variety "Ma è stato divertente passare dai confini più seriosi e colmi di naturalezza di Mare ai toni più assurdi e divertenti delle comedy di WandaVision".

Ma il suo ruolo in WandaVision era completamente diverso da quello in Omicidio a Easttown (Mare of Easttown in originale). Come ha fatto a trarre il meglio da entrambe le performance?

"Cerco di compartimentalizzare, e per ogni ruolo, provo a leggere o vedere materiali che mi possano aiutare a entrare nella mentalità giusta" spiega poi Peters "Quando ero ad Atlanta per WandaVision, ho visto a ripetizione Full House e Malcom in the Middle, mentre quando ero a Philadelphia per Mare guardavo sempre The First 48".

Eppure, in Colin Zabel c'è anche un po' di Pietro Maximoff, in un certo senso...

"Non so se è stato perché stessi lavorando a WandaVision, ma a un certo punto abbiamo deciso che Colin dovesse avere anche un lato più leggero, più comico. Così abbiamo cercato di tirarlo fuoi man mano che giravamo. E credo che sia assolutamente esilarante quanto poco Mare lo voglia nei dintorni all'inizio".

WandaVision è attualmente disponibile su Disney+, mentre Omicidio a Easttown arriverà a giugno su Sky e NOW.