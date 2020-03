Evan Rachel Wood e Aaron Paul parlano del rapporto tra i loro personaggi in Westworld 3

In attesa di rientrare nel mondo dell'affascinante e complessa Westworld di Jonathan Nolan e Lisa Joy, una delle serie di punta della HBO, proprio l'emittente americana ha pubblicato su Youtube un video dove vediamo Evan Rachel Wood e Aaron Paul discutere del rapporto tra i personaggi di Dolores e della new entry Caleb Nichols.

Grazie al finale trailer ufficiale di Westworld 3 e anche a questo filmato, si fa un po' più chiara la storia, di questa terza stagione e anche il ruolo che ricopriranno le due new entry dei nuovi episodi, che sono appunto Aaron Paul e Vincent Cassel.



Sappiamo però che parte della coscienza di Dolores si è trasferita nel corpo sintetico di Charlotte Hale alla fine della seconda stagione, che è anche il modo in cui riesce a fuggire dall'Isola del Westworld. Si creano fronti diversi: il piano di Dolores-Hale per distruggere la razza umana, quello di Dolores e Bernard (Jeffrey Wright) per la sopravvivenza della loro specie e poi quello che vede Meave (Thandie Newton) ingaggiata da un misterioso personaggio interpretato proprio da Cassel per uccidere Dolores.

Come si evince dal trailer, continueranno intrecci articolati e complesse macchinazioni strategiche tra le varie parti in gioco, per una stagione che si dimostra già da ora molto diversa dalla precedenti e pensata per settare il futuro ultimo dello show.

La premiere di Westworld 3 andrà in onda sulla HBO il prossimo 15 marzo. Dovrebbe essere trasmessa in Italia in lingua originale con sottotitoli alle 3.00 di notte dello stesso giorno su Sky Atlantic.