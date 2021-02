Evan Rachel Wood attacca nuovamente Manson: 'Mi chiamava ebrea e disegnava svastiche'

Dopo le scioccanti rivelazioni di abusi subiti, Evan Rachel Wood torna ad attaccare Marilyn Manson rivelando nuovi retroscena della loro relazione iniziata quando la star di Westworld era poco più che un'adolescente.

In particolare il cantante era solito offendere Evan Rachel Wood per via della propria religione: "Mi chiamava ebrea in maniera denigratoria. Mia madre è ebrea e io sono cresciuta con la religione, ma dato che lei si è convertita e non era di discendenza giudaica, lui diceva cose come ‘meglio così’, perché non ero ‘ebrea di sangue’".

L'attrice ha poi aggiunto: "Lui disegnava spesso svastiche sul comodino quando era arrabbiato con me. Ho sentito la parola con la n detta più e più volte. Ci si aspettava che tutti attorno a lui ridessero e prendessero parte alla presa in giro. Se non lo facevi si indispettiva, e se provavi a controbattere era ancora più violento e abusava ancora di più di te".

Evan Rachel Wood ha poi rivelato di essere stata minacciata per il rilascio di alcune sue foto da minorenne da parte dell'attuale moglie di Manson: "Il 19 dicembre, ho dovuto presentare un rapporto alla polizia dopo essere stato avvisata di minacce fatte da @leslee_lane e @lindsayusichofficial (la moglie di Brian) per aver cospirato per rilasciare foto di me quando ero minorenne, dopo aver ricevuto grandi quantità di droghe e alcol, dopo che Brian si era esibito ad Halloween a Las Vegas. Volevano rovinare la mia carriera e zittirmi".

Intanto nei giorni scorsi Marilyn Manson ha risposto a Evan Rachel Wood, dichiarando che le sue parole non sono altro che un'orribile distorsione della realtà. Nonostante tutto però il cantante è stato già fatto fuori da American Gods.