Evan Rachel Wood spiega che Dolores vorrebbe vedere nel futuro di Westworld

La seconda stagione di Westworld si era conclusa con un passo avanti importantissimo da parte di Dolores: per la prima volta, infatti, abbiamo visto il personaggio di Evan Rachel Wood abbandonare il parco divertimenti e tuffarsi nel mondo reale, un gesto del quale vedremo le conseguenze in questa terza stagione.

Una stagione che si preannuncia dunque di grandi cambiamenti ed evoluzione per Dolores, ma inevitabilmente anche di grande coinvolgimento emotivo per i fan e per la stessa Evan Rachel Wood, che nel corso di un'intervista ha spiegato quali siano le sue speranze per il suo personaggio nel futuro dello show.

"Mi piacerebbe vedere una versione di lei più pura. È stata costretta ad unirsi con Wyatt nella prima stagione, e non era esattamente la sua scelta. Quindi sono curiosa di vedere come riuscirà ora ad accettare il fatto che lui sia parte di lei. Forse potrà trovare un modo per rimuovere quella parte di sé, se lo vorrà. Penso che sarebbe interessante vederla riuscire ad essere esattamente chi vuole essere, e non qualcosa che sia stata costretta ad essere. Non so quando e come ciò possa accadere. La versione originale di Dolores è ancora lì da qualche parte. Mi chiedo soltanto come sia" ha spiegato l'attrice.

Nei giorni scorsi, intanto, sono state rivelate tutte le guest star della terza stagione di Westworld. Pare, inoltre, che dobbiamo aspettarci alcune sorprese durante i titoli di coda di Westworld 3.