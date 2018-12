Eve e Villanelle tornano protagoniste nelle foto della seconda stagione di Killing Eve

Spuntano in rete nuove immagini della seconda stagione di Killing Eve, serie televisiva britannica creata per BBC America. Dopo l’intenso finale andato in onda nel maggio di quest’anno con l’ottava puntata dello show, ecco ritornare Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) nelle foto pubblicate da Entertainment Weekly.

La seconda stagione si immergerà fin da subito tra le conseguenze dell’accoltellamento ai danni di Villanelle avvenuto durante il finale di stagione. Il produttore esecutivo, nonché capo sceneggiatore, Emerald Fennell ha regalato qualche spunto che anticipa ciò che vedremo nel corso delle nuove storie:

“Eve ha fatto qualcosa che potrebbe averla cambiata per sempre e questo avrà delle ripercussioni in ogni relazione della sua vita”.

Jodie Comer, dal canto suo, ha stuzzicato la curiosità dello spettatore affermando che bisognerà attendersi nella seconda stagione nuovi omicidi da parte dell’assassina sociopatica Villanelle.

Basato sulle novelle di Luke Jennings, Killing Eve della BBC America si incentra su due donne. Eve è una funzionaria dell’MI5 descritta come un personaggio annoiato e sveglio il cui lavoro da scrivania non soddisfa pienamente le sue fantasie di diventare una spia. Villanelle, d’altro canto, è invece una killer elegante e talentuosa legata al lusso che la sua violenta professione le consente di vivere. In Killing Eve le due donne diventeranno ossessionate l’una dall’altra in un ciclico gioco al gatto e al topo.

Le riprese della seconda stagione sono attualmente in corso in Europa. Nel cast artistico dell’adattamento televisivo figurano oltre alle protagonista Sandra Oh e Jodie Comer anche Fiona Shaw (Harry Potter), David Haig (Downton Abbey), Darren Boyd e Kim Bodnia.

In Italia Killing Eve è disponibile sulla piattaforma TIMvision.