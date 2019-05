Evengeline Lilly sarà la protagonista della serie mistery sci-fi Albedo

Evangeline Lilly è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, l'interprete di Hope/Wasp nel MCU sarà infatti la protagonista di Albedo, nuova serie mistero sci-fi che debutterà sul servizio streaming Vudu.

Ambientato 150 anni nel futuro, lo show segue le vicende di Vivien Coleman (Lilly), una detective che viene mandata nel cuore del sistema solare per investigare sulla morte di uno scienziato che si trovava in una stazione spaziale isolata. Mentre i misteri iniziano sembrare sempre più chiari, la detective si ritrova circondata da segreti e dai sospettati dell'omicidio - il tutto mentre le sue comunicazioni con la terra vengono interrotte.

Albedo sarà composta da 8 episodi e firmerà il primo prodotto originale di Vudu, servizio di streaming on demand imparentato con Walmart che è stato fondato nel 2010. Lo show è co-creato e supervisionatato dal duo Max e Adam Reid e inizierà le riprese il prossimo mese. Jeff Fierson si occuperà della regia e svolgerà anche il ruolo di produttore esecutivo.

Evangeline Lilly non recita in una serie televisiva dal 2010, anno in cui si è conclusa Lost, la serie cult in cui ha vestito i panni di Kate Austen e che ha lanciato definitivamente la sua carriera. Negli ultimi anni l'attrice ha ricoperto alcuni ruoli chiave in franchise di successo come Lo Hobbit e il già citato Marvel Cinematic Universe - la sua Wasp è apparsa anche nel recente Avengers: Endgame.