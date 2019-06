Tutti gli eventi targati Amazon al Comic-Con: da The Boys a Carnival Row e The Expanse

Il Comic-Con di San Diego si fa sempre più vicino e mentre gli annunci riguardanti le presentazioni cinematografiche sono in continuo aggiornamento, Amazon rende noto quali serie del suo listino avranno il loro panel alla manifestazione.

Nel corso dei giorni del Comic-Con si segnala la presenza delle serie Originali di Amazon più amate dai fan, comprese anche le nuove in arrivo: parliamo di The Boys, Carnival Row, entrambe in arrivo sulla piattaforma video, The Expanse con la quarta stagine, The Man in the High Castle, con la quarta e ultima stagione e Undone.

The Boys, tra le più attese serie in arrivo nel palinsesto di Amazon, racconta di un gruppo di agenti governativi "di strada", che hanno il compito di vigilare sui vigilanti, dati i loro eccessi viziosi e il loro menefreghismo. Del gruppo fa parte Billy Butcher (Karl Urban) che ha il compito di reclutare la squadra e nel filmato vediamo anche l'introduzione del personaggio di Piccolo Hughie (Jack Quaid), che assiste impotente alla morte della propria ragazzi proprio per mano di uno di quegli incontrollabili e menefreghisti vigilanti.

Carnival Row ha come protagonisti i personaggi interpretati da Orlando Bloom e Cara Delevigne, il Detective Rycroft Philostrate, un umano, e la fata Vignette Stonemoss, alle prese con un mondo in cui esseri umani e creature mitologiche non riescono a convivere. La serie debutterà il 30 agosto in versione originale sottotitolata, mentre per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere il 22 novembre 2019.

Su queste pagine trovate anche il primo trailer della quarta stagione di The Man in the High Castle.

Per consultre tutti gli orari dei panel organizzati da Amazon Prime Video con i luoghi in cui si svolgeranno le attività pubbliche con i fan, vi rimandiamo alla pagina di ComicBook.com.