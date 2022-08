Everybody Still Hates Chris, in cantiere una serie animata reboot con Chris Rock

Everybody Still Hates Chris sarà una versione animata dell'amata comedy autobiografica di Chris Rock dal titolo Everybody Hates Chris. La serie è stata ufficialmente ordinata da MTV Entertainment e sarà disponibile su Paramount+ e Comedy Central. Rock sarà narratore e produttore esecutivo dello show, ispirato alla sua adolescenza.

CBS Studios e 3 Arts Entertainment, produttori di Everybody Hates Chris, lavorano al reboot animato anche in qualità di produttori con MTV Entertainment Studios, che ha ampliato il proprio portfolio di animazione per adulti con la serie Digman prodotta da Andy Samberg, oltre allo spin-off della serie animata Daria, Jodie, al film e alla serie di Beavis and Butt-head e South Park. Dopo l'aggressione di Will Smith agli Oscar, Chris Rock torna finalmente a far parlare i media per un nuovo progetto lavorativo.



Sanjay Shah sarà la showrunner e l'autrice dell'episodio pilota di Everybody Still Hates Chris, ispirata alle esperienze di gioventù di Rock, cresciuto come un secchione smilzo in una grande famiglia della classe operaia di Bed-Stuy, Brooklyn, alla fine degli anni '80.



"Chris Rock è uno dei comici più dotati di tutti i tempi e siamo entusiasti di collaborare con lui, 3 Arts e CBS Studios per dar vita a questo show e accoglierlo come il prossimo grande successo nel nostro arsenale in espansione d'iconiche animazioni per adulti che includono serie di successo come South Park e i nuovi Beavis and Butt-head" ha dichiarato Chris McCarthy, CEO di Paramount Media.



Nei giorni scorsi Will Smith ha chiesto scusa in un video a Chris Rock, affermando che il collega non è ancora intenzionato a parlargli dopo l'aggressione subita sul palco degli Academy Award.