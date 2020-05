Nasce il canale YouTube dedicato a cinema, serie TV ed anime

Ottima notizia per tutti gli appassionati di cinema, serie TV ed anime: a partire da oggi è nato un nuovo canale YouTube, intitolato Everyeye Plus, che sarà interamente dedicato al mondo dello spettacolo.

Iscrivendovi al canale potrete vedere tutti i video della redazione in cui vengono approfondite le ultime notizie riguardo i prossimi film o serie TV. Non solo, scopriremo anche alcune curiosità sulle opere del momento, insieme a classifiche e analisi dei momenti più importanti delle pellicole presenti nelle sale di tutto il mondo.

Come dicevano, rispetto al canale principale incentrato sul mondo del gaming, Everyeye Plus sarà interamente dedicato alle notizie di serie TV e cinema, tra i contenuti attualmente disponibili troviamo un video su un nuovo segreto di Homer Simpson, invece se siete più interessati al mondo dell'animazione giapponese ecco uno speciale dedicato all'etimologia dei nomi di Dragon Ball Super. Infine se preferite delle analisi sulle pellicole più importanti degli ultimi anni, ecco un nostro video riguardo le differenze tra i libri e il film de Il Signore degli Anelli.

Nei prossimi giorni saranno presenti ancora più video su questi argomenti, per questo non dimenticatevi di iscrivervi al canale, in modo da essere sempre aggiornati su tutte le novità dell'appassionante mondo dello spettacolo.