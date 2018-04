Everything Sucks!: Netflix cancella la serie anni '90 dopo una sola stagione

Netflix ha annunciato la cancellazione della coming-of-age dramedy Everything Sucks! dopo appena una stagione. La serie, dunque, non tornerà con una seconda mandata di episodi.

Jeff Pinkner, produttore esecutivo dello show, ha così commentato la notizia: “Siamo molto fieri dello show che abbiamo creato – e molto orgogliosi di aver anche trovato un pubblico di fan appassionato che hanno saputo riflettere sulle loro attuali vite ritornando ai loro giorni da adolescenti. Ringraziamo Netflix per l’opportunità, ma siamo affranti nel sapere che non continueremo più a raccontare queste storie”.

Creata da Ben York Jones (sceneggiatore di Like Crazy) e Michael Mohan, la serie è ambientata nella città di Boring, Oregon (che esiste davvero e il cui nome significa ironicamente “noioso”) nel 1996. Everything Sucks! (alla lettera “Fa tutto schifo!”) ruota attorno ai membri di due club del liceo locale, quello degli audiovisivi e quello teatrale, nerd e reietti che si alleano per realizzare un film e sopportare insieme il purgatorio della cosiddetta high-school.

La prima stagione è attualmente disponibile in streaming su Netflix ed è composta da dieci episodi. Dopo aver riportato in auge gli anni Ottanta con Stranger Things e GLOW, il colosso digitale ha deciso di compiere la medesima operazione con il decennio successivo.

Nel cast troviamo Peyton Kennedy e Jahi Winston nei ruoli dei protagonisti, Kate Messner e Luke O’Neil, e Patch Darragh e Claudine Nako in quelli dei loro genitori. Questa la sinossi ufficiale:

"L’esperienza della scuola superiore degli anni ’90: disperata, sentita, scomoda, eccitante e priva di smartphone. Ambientato nella città reale di Boring (in italiano Noiosa), in Oregon nel 1996, Everything Sucks! È una storia strana e divertente che ruota intorno al A / V Club della Boring High School e al Drama Club: due gruppi di outsider nerd che uniscono le forze per fare un film e sopportare il purgatorio noto come liceo".