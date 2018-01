Everything Sucks!: nostalgia per gli anni '90 nel primo trailer della serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, nuova serie originale del colosso americano incentrato su un decennio che sta lentamente tornando alla ribalta: gli anni Novanta!

Dopo aver rigenerato la febbre per gli anni Ottanta con Stranger Things e GLOW, Netflix ha deciso di compiere la medesima operazione con il decennio successivo. Ecco, dunque, che arriva Everything Sucks! La serie arriverà sulla piattaforma digitale tra un mese, il 16 febbraio 2018, e il filmato si riporta all’epoca in cui internet non si era ancora diffuso in maniera capillare, causa l’assenza dei social network, e mette in rassegna tutti i tratti più distinguibili di quel decennio, ovvero MTV, le VHS, la musica grunge e i lettori CD portatili.

Creata da Ben York Jones (sceneggiatore di Like Crazy) e Michael Mohan, la serie è ambientata nella città di Boring, Oregon (che esiste davvero e il cui nome significa ironicamente “noioso”) nel 1996. Everything Sucks! (alla lettera “Fa tutto schifo!”) ruota attorno ai membri di due club del liceo locale, quello degli audiovisivi e quello teatrale, nerd e reietti che si alleano per realizzare un film e sopportare insieme il purgatorio della cosiddetta high-school.

Nel cast troviamo Peyton Kennedy e Jahi Winston nei ruoli dei protagonisti Kate Messner e Luke O’Neil, e Patch Darragh e Claudine Nako in quelli dei loro genitori. La prima stagione sarà composta da dieci episodi di mezz'ora l'uno.