Everything Sucks!, la serie tornerà? Parola a Peyton Kennedy

Sono passati già due anni da quando Netflix ha annunciato la cancellazione di everything Sucks! dopo una sola stagione. I fan non hanno mai dimenticato la serie e continuano a promuovere campagne per vedere lo show riprendere il suo corso. Anche Peyton Kennedy, che abbiamo visto recentemente in Grey's Anatomy, in fondo ci spera ancora.

La giovanissima attrice, classe 2004, è stata recentemente intervistata da Digital Spy, e ha raccontato i suoi ricordi della serie e del suo personaggio, Kate, uno dei più amati. Secondo Peyton Kennedy, uno dei motivi del successo di Kate è stata la sua sessualità. "Riuscire a identificarsi con qualcuno come Kate sullo schermo ha significato molto per tante persone. Ricevevo messaggi da tutto il mondo" ricorda, "che dicevano quanto fosse importante lo show e quanto Kate fosse importante per loro. Non sono un medico, un pompiere o qualcosa del genere, ma sapere quanto il tuo lavoro influisce sulla vita delle persone e le fa stare meglio è la cosa più gratificante."

L'attrice ha rivelato anche che molti fan le hanno raccontato che Everything Sucks! ha salvato la loro vita, facendola commuovere fino alle lacrime. Per quanto riguarda le campagne per il ritorno della serie, Kennedy ha detto: "È assolutamente sbalorditivo, è folle per me pensare che così tante persone la adorano, soprattutto pensando che c'è stata una sola stagione. Ma lo capisco, è uno show davvero speciale."

Ma si può davvero sperare in un ritorno della serie su Netflix? "C'è sicuramente sempre speranza nel mio cuore. Sono così innamorata del personaggio di Kate che ci sarà sempre una piccola parte di me che spera di poterla interpretare di nuovo. Adorerei poter raccontare di nuovo la sua storia."

