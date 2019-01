Evil: CBS dà il via libera ad una nuova serie dai creatori di The Good Wife

Il noto portale Deadline ha annunciato che l'emittente americana CBS ha annunciato di aver messo in cantiere il pilot di una serie soprannaturale a sfondo religioso intitolata Evil. Ad occuparsene saranno Robert e Michelle King, creatori dell'apprezzato show The Good Wife.

Scritta e prodotta dai due, Evil è una serie incentrata sulla battaglia tra scienza e religione. La storia ruota attorno a una scettica psicologa che si unisce a un sacerdote in formazione e a un imprenditore operaio mentre indagano presunti miracoli, possessi demoniaci e altri eventi straordinari per vedere se c'è una spiegazione scientifica o se qualcosa di veramente soprannaturale è all'opera.

Al momento non ci sono dettagli sul cast che ne farà parte e sulla possibile finestra di lancio. La speranza di CBS è quella che il pilot possa avere successo in modo da ordinarne una serie completa. Vi ricordiamo che Robert e Michelle King hanno fatto parte dell'emittente americana sin dal 2009 ed hanno prodotto anche lo spinoff The Good Fight, che si prepara a tornare con la terza stagione.

I due sono anche al lavoro su Drama Your Honor, serie targata Showtime che stanno producendo assieme a Peter Moffat.