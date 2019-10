Evil: la serie che indaga il male è stata rinnovata per una seconda stagione

L'emittente televisiva CBS ha annunciato che la serie Evil è stata rinnovata per una seconda stagione. I personaggi interpretati dagli attori Mike Colter e Katja Herbers torneranno dunque a indagare sul paranormale alla ricerca del male che si cela al confine tra religione e scienza.

La serie, ideata e prodotta da Michelle e Robert King, vede i personaggi di Kristen Bouchard (Herbers) e David Acosta (Colter) impegnati in una continua ricerca per provare a scoprire quali siano le vere origini del male, cosa si cela dietro gli angoli più misteriosi della fede e capire se dietro alcuni fenomeni soprannaturali si possa nascondere una spiegazione scientifica. I due protagonisti presentano personalità quasi agli antipodi: lei una psicologa scettica mentre lui un prete cattolico.

La seconda stagione sarà disponibile durante la programmazione del 2020-2021 del network americano, e l'annuncio è arrivato dopo un mese dalla messa in onda della prima. Quest'ultima tornerà oggi con il quinto episodio intitolato October 31. Questa è la sinossi ufficiale "Durante la notte di Halloween, Kristen e Davaid devono assistere a un esorcismo; Ben va dal suo show preferito, dove si ritrova a sfatare ritrovamenti soprannaturali con la sua amica non credente Vanessa".

Qualora non l'abbiate ancora visto, potete visionare il trailer di Evil. All'interno della serie, oltre alla presenza di Colter, ex star dello show Marvel Luke Cage, è presente anche una vecchia conoscenza per gli appassionati delle serie TV Lost e Person of Interest. Si tratta dell'attore Michael Emerson presente in Evil.